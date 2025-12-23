Во Владимирской области по инициативе депутата Госдумы Игоря Игошина прошла благотворительная акция «Депутатская елка». Праздничный проект помог создать новогоднюю атмосферу для

Во Владимирской области по инициативе депутата Госдумы Игоря Игошина прошла благотворительная акция «Депутатская елка». Праздничный проект помог создать новогоднюю атмосферу для подопечных и сотрудников социальных учреждений региона. Об этом рассказали в администрации города. В рамках этой инициативы в детские дома, больницы, школы, детские сады, школы искусств, библиотеки, сельские и городские Дома культуры, общественные организации региона