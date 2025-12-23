Роман Кавинов официально освобожден от занимаемой должности депутата Законодательного Собрания области. Соответствующее постановление было принято на заключительном в этом году

Роман Кавинов официально освобожден от занимаемой должности депутата Законодательного Собрания области. Соответствующее постановление было принято на заключительном в этом году заседании. Это решение открывает путь для его перехода на пост главы администрации Суздаля, куда он официально трудоустроится уже 25 декабря. Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Последние вопросы, наверное, самые грустные у нас вопросы