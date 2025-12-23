Муромский лыжник Денис Макаров успешно завершил выступление на первой зимней спартакиаде СНГ среди детей с ОВЗ. В финальный день соревнований в Уфе он завоевал золотую медаль в составе

Муромский лыжник Денис Макаров успешно завершил выступление на первой зимней спартакиаде СНГ среди детей с ОВЗ. В финальный день соревнований в Уфе он завоевал золотую медаль в составе сборной России, победив в лыжной эстафете (спорт глухих). Об этом поделились в облправительстве. До этого Денис трижды стал бронзовым призером в спринте, а также в гонках классическим