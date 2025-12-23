В преддверии Нового года жители Владимира всё чаще задумываются о том, чем удивить гостей и порадовать близких за праздничным столом. У входа в торговый центр «Черемушки» начала работу
В преддверии Нового года жители Владимира всё чаще задумываются о том, чем удивить гостей и порадовать близких за праздничным столом. У входа в торговый центр «Черемушки» начала работу выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» — здесь можно найти морские деликатесы на любой вкус. Ассортимент впечатляет: королевский лосось, нежная масляная рыба, благородный палтус, тунец, корюшка и красная