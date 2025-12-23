Во время зимних торжеств в регионе пройдет более 230 праздничных мероприятий, безопасность которых станет приоритетной задачей. Губернатор Александр Авдеев уже обсудил с

Во время зимних торжеств в регионе пройдет более 230 праздничных мероприятий, безопасность которых станет приоритетной задачей. Губернатор Александр Авдеев уже обсудил с антитеррористической комиссией меры защиты жителей и профилактику возможных угроз в период каникул. Об этом сообщили в облправительстве. За правопорядком на улицах и в учреждениях культуры проследят сотрудники полиции, Росгвардии, охранных организаций, казаки и