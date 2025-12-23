С 2027 года Суздальский район будет существовать в форме двух самостоятельных образований: Суздальского муниципального округа и городского округа Суздаль. Закон об изменении

С 2027 года Суздальский район будет существовать в форме двух самостоятельных образований: Суздальского муниципального округа и городского округа Суздаль. Закон об изменении административной карты региона был принят на итоговом заседании ЗакСобрания. В состав городского округа Суздаль, помимо самого города-музея, вошли населённые пункты Ивановское, Кидекша, Красное, Сельцо, Троица Берег и поселок Новый, все остальное перейдет в