Задержан депутат Совета народных депутатов города Покрова, сообщили в Следкоме области. Фигуранта обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает наш источник, речь о

Задержан депутат Совета народных депутатов города Покрова, сообщили в Следкоме области. Фигуранта обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает наш источник, речь о депутате Денисе Киммеле. Депутат является гендиректором строительной компании. По данным следствия, 10 марта 2023 года с этой фирмой был заключен муниципальный контракт в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на