С 24 марта до 6 апреля по всей стране проходит акция «Веди родителей в музей». В это время обладатели Пушкинской карты смогут бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы, а также

С 24 марта до 6 апреля по всей стране проходит акция «Веди родителей в музей». В это время обладатели Пушкинской карты смогут бесплатно посещать музеи, театры и концертные залы, а также получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. Об этом сообщили в пресс-службе области. Чтобы поучаствовать, нужно купить по Пушкинской карте билет