В минувшую субботу в Кольчугинском районе произошла смертельная авария с участием двух легковушек и мусоровоза. Один человек погиб. ДТП случилось около полудня 22 марта на автодороге

В минувшую субботу в Кольчугинском районе произошла смертельная авария с участием двух легковушек и мусоровоза. Один человек погиб. ДТП случилось около полудня 22 марта на автодороге Кольчугино – Александров. Автомобили «Хендай» и «Рено» столкнулись с мусоровозом. Как сообщили в МЧС, водителя «Рено» пришлось доставать из покореженной машины спасателям. Один человек погиб. Еще четверо пострадали –