В Коврове на улице Еловой сгорел троллейбус маршрута №4. Инцидент произошел сегодня в 10 часов утра. Общественный транспорт задымился на остановке возле Центральной городской больницы. Как

В Коврове на улице Еловой сгорел троллейбус маршрута №4. Инцидент произошел сегодня в 10 часов утра. Общественный транспорт задымился на остановке возле Центральной городской больницы. Как сообщили в МЧС области, на место выезжали 9 спасателей и две пожарные машины. Огнеборцам удалось потушить пламя на площади 24 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал – пассажиры