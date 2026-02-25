В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

По факту смерти 33-летней женщины во время родов в медицинском учреждении города Мурома Владимирской области возбуждено уголовное дело. Следственное управление СК России по региону квалифицировало происшествие по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).По предварительным данным, 24 февраля 2026 года во время плановой операции по родоразрешению состояние пациентки резко ухудшилось. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, в том числе с привлечением санавиации, женщина скончалась. При этом врачи смогли спасти ребёнка — он находится под наблюдением специалистов.Следователи изъяли медицинскую документацию и записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.