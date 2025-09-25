Свои новые обязанности он Трутнев будет выполнять на безвозмездной основе.
В Суздале Владимирской области 23 сентября состоялось первое заседание Совета народных депутатов пятого созыва. По итогам голосования, новым главой города на общественных началах и председателем Совета единогласно избран 51-летний Александр Трутнев, генеральный директор ООО «Суздальский молочный завод».
Важно отметить, что свои новые обязанности он Трутнев будет выполнять на безвозмездной основе, продолжая возглавлять свое предприятие.
В то же время, стоит напомнить, что действующий глава администрации Суздаля, Алиса Бирюкова, была назначена на свой пост в ноябре 2023 года. Срок ее полномочий истекает, и новый состав горсовета должен будет принять решение о назначении нового руководителя.