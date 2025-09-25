Свои новые обязанности он Трутнев будет выполнять на безвозмездной основе.

В Суздале Владимирской области 23 сентября состоялось первое заседание Совета народных депутатов пятого созыва. По итогам голосования, новым главой города на общественных началах и председателем Совета единогласно избран 51-летний Александр Трутнев, генеральный директор ООО «Суздальский молочный завод».Важно отметить, что свои новые обязанности он Трутнев будет выполнять на безвозмездной основе, продолжая возглавлять свое предприятие.В то же время, стоит напомнить, что действующий глава администрации Суздаля, Алиса Бирюкова, была назначена на свой пост в ноябре 2023 года. Срок ее полномочий истекает, и новый состав горсовета должен будет принять решение о назначении нового руководителя.