Научный турнир собрал около 200 талантливых школьников со всей России.

Призёром финального этапа по физике имени Джеймса Клерка Максвелла стал ученик 8 класса муромского лицея №1 Данила Еганов. Ранее школьник набрал лучший проходной балл на региональном этапе олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.Данилу Еганова на олимпиаде сопровождал его наставник – учитель физики муромского лицея №1, «Народный учитель РФ» Вячеслав Федотов.Финал крупнейшего научного турнира в России для школьников прошёл в подмосковном Долгопрудном и собрал около 200 талантливых ребят со всей страны. Олимпиада проводится для учеников 7-8 классов и заменяет региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады школьников по физике.Напомним, во Владимирской области создадут