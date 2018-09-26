Предпринимателя из Мурома ждёт суд. По версии следствия, с января этого года 44-летний мужчина троговал поддельной табачной продукцией.

Предпринимателя из Мурома ждёт суд. По версии следствия, с января этого года 44-летний мужчина троговал поддельной табачной продукцией. Сигареты неизвестного происхождения предприниматель продавал жителям Мурома через соцсети. Из гаража мужчины полицейские изъяли более 20 тысяч пачек сигарет. Розничная стоимость партии превышает 1 миллион рублей. Кроме того, в одной из транспортных компаний обнаружили дополнительную партию немаркированной "табачки" на сумму 380 тысяч рублей. Её предприниматель заказывал для дальнейшего сбыта. Свою вину мужчина признал. Материалы уголовного дела передали в суд.