В Дагестане 30–31 октября пройдет III Международный Каспийский цифровой форум.

В Дагестане 30–31 октября пройдет III Международный Каспийский цифровой форум. Организаторы ожидают участие более 1 000 специалистов, на данный момент подано более 600 заявок из 15 регионов России.Делегации будут представлены как из российских субъектов — Крым, Калмыкия, Краснодарский край, Владимирская область, Хабаровский край, Тюменская область, так и из Ирана, Казахстана и Узбекистана. Если зарубежные участники не смогут приехать лично, предусмотрено подключение через телемост.Основными темами форума станут развитие международного транспортного коридора Север-Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря и продвижение маркетплейсов для международной торговли. Планируется обсуждение взаимного признания электронных документов и расширение логистических возможностей региона.Форум организован Минцифры Дагестана при поддержке регионального ситуационного центра, что позволяет вести онлайн-регистрацию участников и отслеживать динамику заявок.