Московская область представлена в финале XII Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Министерства культуры и туризма
Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта
"Туризм и гостеприимство". По данным областного ведомства, в финал от
Подмосковья прошли проекты из Клина, Коломны, Жуковского, Королева и других
городов.
Московская область представлена в таких номинациях, как «Лучший
литературный маршрут», «Лучшая музейная экскурсия», «Лучший гастрономический
маршрут», и несколько других, сказано в сообщении подмосковного Министерства
культуры и туризма.
Сообщается, что всего на премию подано 454 заявки из 59
регионов РФ. Победители премии будут объявлены с 13 по 15 ноября в Перми.
Финалисты представят 360 проектов со всей России и Беларуси.