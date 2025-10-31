Московская область представлена в финале XII Всероссийской туристской премии Маршрут года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Министерства культуры и туризма

Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта"Туризм и гостеприимство". По данным областного ведомства, в финал отПодмосковья прошли проекты из Клина, Коломны, Жуковского, Королева и другихгородов.Московская область представлена в таких номинациях, как «Лучшийлитературный маршрут», «Лучшая музейная экскурсия», «Лучший гастрономическиймаршрут», и несколько других, сказано в сообщении подмосковного Министерствакультуры и туризма.Сообщается, что всего на премию подано 454 заявки из 59регионов РФ. Победители премии будут объявлены с 13 по 15 ноября в Перми.Финалисты представят 360 проектов со всей России и Беларуси.