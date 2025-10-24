В этом году в фокусе форума – дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, международное сотрудничество и достижение национальных целей развития спортивной отрасли.

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума Россия – спортивная держава (РСД), который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована деловая программа.Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.Форум „Россия – спортивная держава“ состоится в 13-й раз. За это время он стал ключевой площадкой для объединения спортивного сообщества и обсуждения задач, обозначенных Президентом Владимиром Путиным. Сегодня в нашей стране активно развивается фиджитал-движение, расширяются возможности для адаптивного спорта, строятся новые объекты в рамках комплексной госпрограммы, работает более 38 тысяч школьных спортивных клубов. Деловая программа Форума включила эти и другие актуальные направления, а одной из основных тем стало развитие детско-юношеского спорта. Приглашаю представителей нашей и других стран присоединяться к дискуссиям, делиться опытом и обмениваться идеями на мероприятиях „России – спортивной державы“! – заявил заместитель Председателя Правительства России, председатель Организационного комитета Форума Дмитрий Чернышенко.В этом году в фокусе форума – дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, международное сотрудничество и достижение национальных целей развития спортивной отрасли.Одной из важных тем мероприятия станет дальнейшее продвижение инновационных видов спорта не только в формате деловых сессий: на РСД-2025 состоится открытый урок Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня, который наглядно покажет достижения и значимость этого вида спорта.Главная тема Форума – Спорт во имя будущего: побеждаем вместе, которая подчеркивает, что достижение успехов возможно при плодотворной совместной работе всех участников спортивной отрасли. Особое внимание уделяется доступности спорта, укреплению отношений на международной арене, а также стратегическому развитию как профессионального, так и массового спорта.Программа Форума охватывает весь спектр ключевых вопросов развития российского спорта. Убежден, что XIII Международный спортивный форум „Россия – спортивная держава“ поспособствует дальнейшему продвижению системной работы по достижению национальных целей и укреплению спортивного суверенитета России, – подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума Россия – спортивная держава Антон Кобяков.В 2025 году деловая программа мероприятия структурирована вокруг четырех ключевых треков.О спорт, ты – мир. Международное сотрудничество – трек посвящен возвращению российских спортсменов на глобальную арену и недопустимости дискриминации в спорте, а также международному взаимодействию, возникновению и развитию новых форматов, объединяющих спортсменов. Среди главных направлений трека: вызовы в борьбе с допингом, подготовка резерва сборных России, мировые тренды в спортивной индустрии и интеграция новых технологий в спорт.Экосистема – дискуссии, направленные на развитие спортивной инфраструктуры, государственно-частного партнерства в спорте и внедрение новейших технологий, правовое и аналитическое обеспечение спортивной отрасли. Как спортивные объекты интегрируются в объекты современной урбанистики? Как происходит фиджитализация спортивной инфраструктуры и внедрение умных спортивных объектов нового поколения? Как интеграция представителей крупного бизнеса в федерации меняет подходы к стратегическому планированию? Все эти вопросы поднимутся в рамках дискуссий блока.Создавая новый образ спорта – сессии, посвященные роли медиа в развитии спорта, формированию спортивных брендов регионов, будущему спортивного кино и журналистики. Участники поднимут вопросы популяризации спорта через кинематограф, менеджмента в спорте, а Российская премьер-лига представит на Форуме новую стратегию развития до 2030 года.Спорт и общество – направление, посвященное растущей роли спорта в жизни общества, развитию адаптивного спорта, возможностям спорта для реабилитации ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями, а также развитию школьного и студенческого спорта и влиянию спорта на воспитание новых поколений. Дискуссии затронут ключевые вопросы стратегии развития адаптивного спорта до 2036 года, новые способы развития школьных лиг и подходы, внедряемые государством для повышения доступности детско-юношеского спорта.Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя Организационного комитета Михаил Дегтярев отметил, что деловая программа XIII Международного спортивного форума Россия – спортивная держава в Самаре станет одной из самых насыщенных и профессионально подготовленных за всю историю проведения.Мы выходим на финишную прямую подготовки к форуму „Россия – спортивная держава“ в Самаре. Его деловая программа в этом году станет одной из самых содержательных за всю историю Форума: из более чем девяноста заявок по решению Оргкомитета отобрано 38 наиболее значимых и актуальных событий. В центре внимания – дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, стратегия возвращения российских спортсменов на международную арену, цифровизация, роль медиа и новые подходы к подготовке спортивного резерва. Мы сделали акцент на качестве экспертизы и точности формулировок. Такой подход отражает статус Форума как главной деловой площадки спортивной отрасли и позволяет сформулировать повестку, соответствующую курсу Президента России Владимира Владимировича Путина по развитию спорта в стране, – подчеркнул Михаил Дегтярев.Министр подчеркнул, что деловая программа Форума объединит представителей власти, бизнеса и международного спортивного сообщества, став площадкой для разнообразных дискуссий и решений.Важной частью программы станет работа на международном направлении. На полях "Россия - спортивная держава" состоятся первая встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии, на которой рассмотрят вопросы международной спортивной повестки и укрепление позиций России в мировом спортивном сообществе, также на форуме пройдет совместное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Белоруссии.В преддверии XIII Международного спортивного форума Россия — спортивная держава, который пройдет в Самаре и Тольятти, была представлена фирменная экипировка волонтёров.