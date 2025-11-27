Познакомиться с проектом можно будет до 18 января в Музее современной истории России.

Музейно-выставочный центр "Росизо" и Музей современной истории России 9 декабря представят выставочный проект "Группа "Альфа". Первые полвека". Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Росизо", выставка посвящена юбилею антитеррористического подразделения, которое на протяжении более пятидесяти лет защищает национальные интересы безопасности государства.Выставка предлагает посетителям ознакомиться с экспонатами, представляющими различные десятилетия и связанные с ключевыми операциями группы "Альфа". Среди них: штурм дворца Амина в Афганистане, антитеррористические операции на Северном Кавказе, освобождение заложников в Театральном центре на Дубровке, спасение заложников в школе №1 в Беслане и помощь Сирийской Арабской Республике в борьбе с международным терроризмом.Экспозиция организована в хронологическом порядке. "Ее восприятие строится на контрастном сочетании образов мирной жизни и атрибутов военной операции. С изображением природных и городских пейзажей соседствуют предметы амуниции и вооружения, отличительные знаки и награды, подчеркивающие главную мысль экспозиции: за панорамой мирной жизни и умиротворяющего спокойствия стоит самоотверженная служба бойцов легендарного антитеррористического подразделения и их коллег", - подчеркивают в пресс-службе. Также на выставке можно будет услышать аудиозаписи воспоминаний ветеранов группы "Альфа". Заключающий раздел отдает дань памяти погибшим при исполнении служебного долга.Экспозиция состоит из коллекции автора проекта Alpha Stuff Сергея Машенцева. В нее вошли амуниция, вооружение, предметы быта и архивные фотографии.Выставка станет продолжением проекта "Альфа 50. Полвека первые", реализованный в регионах Сибирского федерального округа. Проект поддержали Минкультуры РФ, аппарата полпреда президента РФ в СФО и Фонд поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности "Антитеррор".Познакомиться с проектом можно будет до 18 января 2026 года в столичном Музее современной истории России.