Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды жителям региона в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды жителям региона в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства."Президент регулярно говорит о тех ценностях, которые нас объединяют — это наша страна, наши семьи, наши традиции", — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Звание "Почетный гражданин Московской области" присвоено Герою РФ Юрию Мизерному, участнику спецоперации.Орден Пирогова получил главный научный сотрудник МОНИКИ Виктор Егоров за разработку инновационных методов лечения.Награды также получили заместитель начальника "Мособлпожспаса" Сергей Щетинин, учитель математики Татьяна Кирьянова и директор училища олимпийского резерва Татьяна Подорожная.Церемония прошла в Доме правительства региона с участием представителей различных профессий.