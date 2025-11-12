На форуме в Москве эксперты расскажут о трендах ресторанного бизнеса, маркетинге и взаимодействии с поставщиками.

В столице организуют ежегодный Московский ресторанный форум. Мероприятие пройдет 26 ноября на площадке бизнес-центра Оружейный. На него приглашают как опытных рестораторов, так и новичков. Им расскажут, как привлекать клиентов и управлять командой, а также научат минимизировать риски.Например, исполнительный директор ресторанно-развлекательных комплексов Олег Пашков и основатель популярной сети ресторанов Сергей Миронов поведают о новых трендах и форматах питания, а топ-менеджеры известных ресторанных проектов Евгений Шабанов и Антон Дерягин на панельной дискуссии обсудят условия масштабирования, формирование цен и меню.Помимо этого, в рамках форума эксперты поделятся опытом автоматизации бизнес-процессов, расскажут о мотивации персонала. Отдельный блок будет посвящен тому, как открыть первую кофейню.