Второй международный форум Культура. Медиа. Цифра пройдет 6 и 7 ноября на территории кинозавода Москино и объединит представителей различных креативных сфер, включая кино, театр, музыку и литературу. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.Москва вновь станет точкой притяжения мировых лидеров креативных индустрий, медиа, технологий и искусства: форум Культура. Медиа. Цифра соберет более 100 спикеров из 20 стран. Ключевая тема в этом году – потенциал медиарынка СНГ. Участники обсудят новые идеи для развития международного медиапространства в разных направлениях: социальные сети, искусственный интеллект, маркетинг, литература, мода, театр, кинопроизводство и многое другое, – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.Отмечается, что одна из основных задач форума – объединить создателей, дистрибьюторов и регуляторов контента, чтобы поспособствовать устойчивому росту его объемов и увеличению экспорта. Программа этого года выстроена вокруг шести тематических треков, объединяющих разные сферы: культуру, технологии, медиа и бизнес.Форум Культура. Медиа. Цифра впервые прошел в Москве 13 и 14 ноября 2024 года и сразу стал масштабным событием. В нем приняли участие более 5 тыс. человек, в том числе 100 отечественных и 28 зарубежных спикеров из 16 стран мира. Среди хедлайнеров – сербский режиссер Эмир Кустурица, американский режиссер Оливер Стоун и французский кинорежиссер Люк Бессон.