Ключевой темой состоявшегося в Иванове Всероссийского форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0" стало обсуждение стратегии развития отрасли до 2030 года и на перспективу до 2036 года."Форум стал первой дискуссионной площадкой для формирования основных направлений развития отрасли на ближайшие 5-10 лет", — отметили в правительстве Ивановской области.11 августа 2025 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов подписал приказ о создании рабочей группы по разработке стратегии развития отечественного легпрома."Главным требованием является, чтобы это был не декларативный документ, это должен быть документ, некий путеводитель, как мы дальше будем жить и как мы будем дальше развивать конкретное направление", — подчеркнул замминистра Иван Куликов.В ходе пленарного заседания Иван Куликов и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пригласили руководителей предприятий отрасли вместе обсудить основные направления развития легкой промышленности России, озвучить свои предложения."Об основных подходах к формированию стратегии участникам форума "Мануфактура 4.0" рассказали директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Кусков и управляющий директор Агентства по технологическому развитию Даниял Капланов. Руководители текстильных предприятий Ивановской области активно включились в обсуждении проекта стратегии развития отрасли", — сообщили в правительстве региона.Участники обсуждения затронули вопросы автоматизации и роботизации производства, подготовки кадров, сырьевого обеспечения. Промышленники предложили выделить в специальную подотрасль производство технического текстиля."Прозвучавшие в ходе форума предложения ивановских текстильщиков лягут в основу итогового документа, который определит основные направления развития отрасли до 2036 года", — заверили власти.