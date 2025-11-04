Страна простилась с выдающимся деятелем культуры.

Страна простилась с выдающимся деятелем культуры.Сегодня стало известно, что телеведущего госпитализировали в одну из московских больниц с температурой 39,5 и низкой сатурацией. Врачи диагностировали тяжелую форму пневмонии.Проблемы со здоровьем выдающийся деятель телевидения испытывал уже несколько дней, но не придавал этому значения. Кроме того, буквально несколько недель назад Юрий Николаев отметил свой профессиональный юбилей в эфире шоу "Сегодня вечером" – он выходил в эфир 50 лет подряд!"Совсем недавно мы в эфире "Сегодня вечером" вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало…Как горько!" — написал Николай Цискаридзе в своем блоге.Популярный телеведущий, любимец публики не дожил до своего дня рождения меньше месяца. 16 декабря звезда телеэкрана должна была отпраздновать 77-летие.По данным СМИ, телеведущий долгие годы боролся с заболеванием легких, медики умоляли его бросить курить. Возможно, это и стало причиной, из-за которой Юрий Николаев не справился с пневмонией.Кроме того, у звезды "Утренней почты" был и другой недуг – пагубная страсть к алкогольным напиткам. Телеведущий любил выпить, причем уходил в длительные загулы, пока его супруга Элеонора искала его через друзей и знакомых.Место и время прощания с будут названы позже.