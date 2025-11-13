Путин пригласил делегацию из Казахстана на форум "Формируя будущее" в 2026 году.

резидент России Владимир Путин пригласил делегацию из Казахстана поучаствовать в следующем форуме "Формируя будущее" в Казани в 2026 году."Многие другие аспекты, касающиеся подготовки профессиональных кадров на каждом этапе - от школы до университета, регулярно обсуждаются на площадке проводимых в России форумов министров образования "Формируя будущее". Следующий такой форум состоится в июне 2026 года в Казани, и мы, безусловно, приглашаем к участию в этих мероприятиях делегацию из Казахстана", - сказал Путин, обращаясь к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне прошли в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.