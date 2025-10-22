В КВТЦ прошла VI региональная туристическая выставка, которая стала настоящим праздником для всех любителей путешествий.

С 17 по 19 октября в КВТЦ прошла шестая региональная туристическая выставка, которая стала настоящим праздником для всех любителей путешествий, предаёт Камчатка Сегодня. Более четырёх тысяч человек пришли, чтобы узнать о новых возможностях отдыха на Камчатке, познакомиться с интересными проектами и просто хорошо провести время. Представители туристической отрасли Камчатки анонсировали новые туры, проекты и услуги, которые помогут сделать отдых на полуострове ещё более увлекательным.Деловая программа была насыщенной. Предприниматели встретились с представителями власти, обсудили планы на будущее и подписали важные соглашения. Министерство туризма вручило благодарности тем, кто вносит вклад в развитие туризма на Камчатке.Одной из самых интересных площадок стала экспозиция, посвящённая Курильской десантной операции 1945 года. Гости могли узнать о роли Камчатки в этом историческом событии и увидеть уникальные экспонаты. На улице можно было увидеть туристическую технику: внедорожники, вездеходы, прицепы-кемперы и даже вертолёт МИ-8 МТВ.На выставке были представлены три фотопроекта. Народная краса. Россия — глубокий образ — национальный проект, в котором приняли участие представители молодёжи коренных народов страны. Вулканы Камчатки — работы Максима Балаховского, многократного победителя профессиональных фотоконкурсов. Тихоокеанская кухня — новый проект, где каждый мог отсканировать QR-код и узнать рецепты от ведущих шеф-поваров.Посетители могли купить сувениры, одежду, украшения и другие товары с камчатской тематикой. На фудкорте были представлены блюда местной кухни.Выставка стала ярким событием, которое объединило всех, кто любит Камчатку и хочет узнать о ней больше. Это отличная возможность познакомиться с новыми проектами, найти интересные маршруты и просто хорошо провести время в кругу единомышленников, — прокомментировали организаторы.