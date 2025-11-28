Мероприятие было организовано в рамках II Международного образовательного форума "Международное образование в многополярном мире".

Международный форум вузов стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялся на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы. В мероприятии приняли участие несколько десятков представителей ведущих правовых школ на пространстве организации, передает корреспондент ТАСС."Это большая честь - принимать у себя коллег из ассоциации юридических вузов стран Шанхайской организации сотрудничества. Мы собрались обсудить важнейшие вопросы развития юридического образования, подготовку кадров для международной правовой среды, укрепление академического сотрудничества между нашими университетами", - отметил ректор РУДН Олег Ястребов, обращаясь к присутствующим с приветственным словом.По его словам, на площадке форума удалось объединить "опыт научных школ и лучшие образовательные практики государств, которые по-настоящему заинтересованы в формировании справедливой, устойчивой и многополярной правовой архитектуры".В свою очередь, ректор Шанхайского политико-юридического университета Лю Сяохун выступила с несколькими инициативами, призванными укрепить многостороннее сотрудничество в сфере правового образования. "Первое - углублять сотрудничество в области аналитических исследований, совместно нести миссию эпохи. Давайте работать сообща, чтобы развивать совместные исследования, концентрируясь на таких важных темах, как глобальное управление, устойчивое развитие, правовые услуги, чтобы внести больше мудрости ШОС в решение региональных и глобальных проблем", - отметила профессор.Также она обратила внимание на необходимость расширять образовательное сотрудничество, внедрить инновационные подходы в модель подготовки кадров, способствовать взаимным академическим визитам и взаимному признанию зачетных единиц.Шанхайский политико-юридический университет при активном содействии коллег из стран ШОС, включая РУДН, реализует на своей платформе инициативу Ассоциации юридических вузов организации. Она призвана укреплять сотрудничество в области юридического образования, развивать научно-исследовательскую деятельность и содействовать формированию правовых гарантий экономического и торгового взаимодействия.Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев отметил значимость деятельности ШОС по этим направлениям. "В Тяньцзиньской декларации от 1 сентября этого года государства - члены Шанхайской организации сотрудничества подтвердили универсальность, неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав человека, а также обязательства выступать против применения двойных стандартов в вопросах прав человека и вмешательства во внутренние дела других государств", - напомнил дипломат."Убеждены, что именно такая линия, направленная на решение насущных проблем на основе солидарности и конструктивного взаимодействия является залогом возврата к исконному смыслу прав человека как к объединяющему, а не разъединяющему фактору международных отношений и сотрудничества, - продолжил он. - Полагаю, что в этом плане данный форум также будет способствовать достижению обозначенных задач".Это единственный в России отраслевой системный форум по вопросам образования. Он объединяет представителей власти в области образования, управления кадровой политикой, цифровизации, международного сотрудничества и так далее, а также ректоров и экспертов российских и зарубежных вузов. Это около 300 спикеров, более 1 100 участников из более чем 40 стран: России, Китая, Бразилии, Индии, Сербии, ЮАР.