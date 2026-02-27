Мужчина попал в колонию в июле 2025 года за неоднократное вождение в пьяном виде.

36‑летний житель Мурома Владимирской области, отбывающий наказание в ИК‑10, обвинён в даче взятки сотруднику колонии. Дело возбуждено по ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере). Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.Мужчина попал в колонию в июле 2025 года за неоднократное вождение в пьяном виде: ему назначили 8 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % зарплаты в доход государства. После выговора за опоздание на вечернюю поверку он решил дать взятку начальнику ИК‑10, чтобы снять взыскание — это было нужно для подачи ходатайства о смягчении наказания.6 ноября 2025 года осуждённый передал сотруднику колонии 30 тысяч рублей, положив деньги в подстаканник в салоне автомобиля. Начальник колонии заранее сообщил о предложении взятки руководству. Теперь фигуранту грозит ужесточение наказания.