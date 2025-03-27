Рассказываем, почему было принято такое решение.

Владимирские власти объявили о запрете на публикацию информации о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам оперативного штаба, проведенного губернатором Александром Авдеевым.Запрет касается любой информации, которая может помочь идентифицировать тип БПЛА, места их запуска или падения, а также последствия их применения. За нарушение данного запрета предусмотрена ответственность.Исключение составляют материалы от уполномоченных органов власти и официальные сообщения СМИ, учредителями которых являются органы власти региона.