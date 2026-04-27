Владимирское «Торпедо» проиграло в Иркутске со счётом 1:2. Это был самый дальний выезд команды в новом сезоне. Начало встречи для торпедовцев вышло отличным: на второй минуте Валерий Архипенко забил красивый гол. Но иркутяне быстро отыгрались с пенальти, а во втором тайме забили победный мяч. «Торпедо» много атаковало и даже получило шанс отыграться с 11-метрового, который