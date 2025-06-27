Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во Владимирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего криминального авторитета. Мужчину обвиняют в занятии лидирующей позиции в криминальной иерархии.Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Подозреваемый руководил преступной группировкой вплоть до его задержания в феврале прошлого года. Оперативные действия провели сотрудники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью при поддержке Росгвардии.По версии следствия, примерно 10 лет назад осужденный ранее мужчина получил статус «положенца» в преступной иерархии. Он мог оказывать влияние на неофициальные отношения внутри группировки. Сфера интересов мужчины распространялась на Муром и Меленковский район.Известно, что он координировал поступление денег и их распределение в общую «воровскую кассу». Сейчас материалы по уголовному делу передали во Владимирский областной суд.Напомним, что в регионе .