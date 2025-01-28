Он «спасался» от воображаемых врагов.

В Коврове Владимирской области 24 января мужчина едва не упал из окна второго этажа. Как сообщают очевидцы, он находился в неадекватном состоянии. Подробности рассказали в группе «Заметки спасателя».Сотрудники скорой помощи сообщили спасателям о тревожной ситуации, отметив, что молодой человек «спасался» от воображаемых врагов. Спасатели оперативно установили лестницу и помогли ему спуститься.У парня были ссадины на руках и голове. После оказания помощи его передали полиции и медикам. Напомним, ранее мы писали, что