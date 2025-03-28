В группе было 7 человек.

Во Владимирской области раскрыли крупную мошенническую схему, организованную жителями из нескольких регионов России. Подробности рассказали в УМВД России по региону.В группе, состоящей из граждан 23-50 лет из Рязани, Твери, Владимира, Московской и Ярославской областей, с августа по декабрь 2023 года использовались поддельные документы для получения ипотечных кредитов в ПАО «Сбербанк» по программе «Господдержка 2020».Деньги аферисты брали якобы для строительства домов, но работы не проводились. Похищенные 20 миллионов рублей мошенники тратили на себя. Идет расследование уголовного дела.