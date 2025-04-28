Мужчин поблагодари за смелость.

В Коврове Владимирской области жители почтили память ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.«С каждым годом число ликвидаторов уменьшается. Мы выражаем признательность всем чернобыльцам за их смелость, мужество и отвагу. Желаем им здоровья и долголетия», — поделился Игошин в своих соцсетях. и желаем им здоровья и долголетия», — поделился Игошин в своих соцсетях.В регионе, как и во всей России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий, посвящённый трагедии на Чернобыльской АЭС 26 апреля.