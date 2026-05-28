Сотня юных талантов обсудила будущее искусства, пообщалась со звёздами и заговорила о важном.

24 мая Областной дворец культуры и искусства (ОДКиИ) превратился в центр притяжения для сотен юных дарований Владимирского края: здесь состоялся Первый региональный детский культурный форум «Юная культура земли Владимирской». Мероприятие приурочили ко Дню славянской письменности и культуры — и символично открыли музыкально‑поэтической постановкой.Министр культуры Владимирской области Ольга Дёмина подчеркнула особую значимость даты: «Сегодня очень важная для всех нас дата — День славянской письменности и культуры, потому что «вначале было слово», и именно слово всех нас объединяет. Очень символично, что в этот день мы открываем наш первый региональный детский культурный форум».Арт‑лаборатория и стратегические планыС самого утра холл ОДКиИ напоминал футуристическую арт‑лабораторию. Участники форума: снимали памятные видео с помощью 3D‑спинера; экспериментировали с образами в фотокабине с искусственным интеллектом; делились идеями и вдохновением на площадке «Стихийная живопись».Ключевым событием утренней программы стала стратегическая сессия «Я в культуре сегодня и завтра». Школьники всерьез обсуждали, каким будет искусство через 10 лет, какую роль в нём сыграют технологии и команды профессионалов.Любовь Водопьянова, председатель комитета по развитию креативных индустрий и директор Школы архитектуры и дизайна «АРДИЗ», объяснила цель площадки: «Задача этой площадки — включить в работу креативное мышление в условиях минимального времени. Это очень полезно для любого современного человека, так как сегодня в цене умение быстро генерировать уникальные идеи по созданию и продвижению какого‑либо проекта, а также навык привлечения нужных специалистов для его реализации».Встречи с наставниками: от актёрского мастерства до ИИПараллельно на разных арт‑площадках проходили мастер‑классы и творческие лаборатории, где традиции встречались с цифровыми технологиями. Юные участники общались с авторитетными спикерами и перенимали их опыт.Среди ярких встреч: разговор с юной актрисой Антониной Бойко о ценности чтения русской литературы и уверенности в себе; дискуссия с музыкантом Саввой Блинниковым о применении ИИ в сфере культуры: спикер подчеркнул, что технологии расширяют границы, но смысловое наполнение создают ценностные намерения и поступки, а не алгоритм; экспериментальное вокальное занятие от Натальи Криницыной, победителя регионального этапа конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств»; мастер‑класс блогера Василисы Синягиной о ведении «Культурного блога»: спикер отметила заинтересованность школьников и их готовность реализовывать инициативы для развития региона.Почетным гостем форума стала актриса Яна Поплавская. Ведущие представили её как настоящего друга творческой молодёжи региона. В своём приветствии Яна Евгеньевна призналась в любви к Владимирскому краю и подчеркнула значение русского слова: «Великое счастье в том, что в нашей русской культуре есть такие слова, которые несут глубокие чувства, истину, веру. Русское слово — это наш якорь, и очень важно, чтобы мы его сохраняли и передавали из поколения в поколение».Честный разговор о сложномОсобой частью программы стал откровенный диалог о непростой теме — детях войны. Режиссер Мария Андреева и креативный продюсер Алёна Август начали его с показа короткометражного фильма «Друзья!», снятого в 14 км от линии фронта.Алёна Август пояснила замысел: «Наш фильм основан на реальных событиях. Мы его снимали рядом с линией фронта, и в нём говорится о том, как война влияет на детские судьбы. Это непростая тема, но не говорить о ней с молодёжью нельзя. Мы хотим не просто показать одну историю, а обсудить её с ними, показать ключевую идею, которая заключается в том, что живы те, о ком помнят».Разговор продолжил спектакль «Как рождаются герои» в исполнении студентов Московского института имени И. Д. Кобзона. Постановка, основанная на воспоминаниях участников специальной военной операции, тронула всех зрителей. За вклад в патриотическое воспитание детей и молодёжи Яна Поплавская была отмечена благодарностью губернатора Владимирской области.Финал: гимн и взгляд в будущееДень завершился исполнением Гимна Российской Федерации сводным хором участников форума. Это прозвучало не как формальность, а как искреннее чувство сопричастности к стране.Первый региональный детский культурный форум показал: инвестиции в юных творцов — это инвестиции в будущее Владимирской области. И судя по горящим глазам ребят, у «юной культуры» края действительно большое будущее.