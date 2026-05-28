На День города в Гусь-Хрустальном запланирован фестиваль по метанию топора.Предварительный мастер-класс по этой дисциплине уже провели, чтобы познакомить горожан с правилами и безопасностью.Занятие организовали в рамках развития Федерации северного многоборья Владимирской области. Оно прошло в составе спортивного марафона «Сила Росси», инициированного сторонниками партии ЕР.Опытные спортсмены продемонстрировали технику метания в цель, провели обучение и рассказали о нюансах подготовки и приемах мастерства.В мастер-классе приняли участие более 70 человек — местные жители, воспитанники секций, дети и взрослые.