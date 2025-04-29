Семена наркотического растения он высаживал в полях СНТ. Созревший урожай делил с дядей.

Москвич, выращивающий коноплю в полях города Петушки Владимирской области, был осужден на 10 лет лишения свободы. Семена наркотического растения он высаживал в полях СНТ. Созревший урожай делил с дядей. Подробности — в материалеОдаривал наркотой дядюВ этом наркоделе два фигуранта: житель Сергиев-Посада Московской области, который высаживал семена конопли в поле владимирского СНТ, а также его дядя, которого племянник одаривал выращенным зельем для продажи.Поле, где рос наркотик, находилось как раз недалеко от границы с Сергиево-Посадским городским округом.«После созревания конопли он сорвал растения, измельчил и подсушил их в лесной посадке в непосредственной близости с полем, на котором они произрастали, получив наркотическое средство – каннабис (марихуана) общей массой не менее 800 грамм», — рассказали в прокуратуре Владимирской области.Наркотик мужчина унес домой, где поделился им с дядей. Родственник в свою очередь стал им торговать.Признан виновным по двум статьямПлемянника, выращивающего наркоту, признали виновным по двум статьям: ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном и крупном размерах) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).Ему назначили 10 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.Дело дяди рассматривается Петушинским районным судом.