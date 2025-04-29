В Волгоград для участия в международном форуме Великое наследие — общее будущее начали прибывать представители иностранных делегаций. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Госдумы.

В Волгоград для участия в международном форуме Великое наследие — общее будущее начали прибывать представители иностранных делегаций. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Госдумы.Уточняется, что в город-герой уже приехали председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, которого приветствовали первый зампред Госдумы Иван Мельников и вице-спикер палаты Петр Толстой. В аэропорту белорусскую делегацию хлебом и солью встречали девушки, одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны.Также для участия в форуме прибыл председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что форум Великое наследие — общее будущее пройдет по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России с 28 по 30 апреля. Он отметил, что в мероприятии примут участие представители парламентов стран СНГ, Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.По словам политика, участники форума обсудят вопросы защиты исторической памяти, необходимость пресечения попыток исказить факты о Второй мировой войне. Он также подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений, что советский многонациональный народ победил фашизм, заплатив высокую цену — 27 миллионов жизней.