Перед майскими праздниками в музейно-парковой зоне «Вшивая горка» вновь появится ротонда. Об этом рассказал местный меценат Евгений Федоров в своих соцсетях. Ротонда – круглая постройка с

Перед майскими праздниками в музейно-парковой зоне «Вшивая горка» вновь появится ротонда. Об этом рассказал местный меценат Евгений Федоров в своих соцсетях. Ротонда – круглая постройка с куполом, окруженная колоннами. Ранее на «Вшивой горке» уже была такая, но в 2022 году ураганные ветра повалили в парке несколько сосен, которые упали пярмо на ротонду и разрушили ее.