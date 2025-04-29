26 апреля в Камешково простились с Николаем Иванцовым, участником специальной военной операции, отдавшем жизнь, защищая интересы Родины. Николай Валерьевич в 2023 году принял решение

26 апреля в Камешково простились с Николаем Иванцовым, участником специальной военной операции, отдавшем жизнь, защищая интересы Родины. Николай Валерьевич в 2023 году принял решение заключить контракт с министерством обороны РФ. Он служил в зоне СВО, где проявил мужество, отвагу и верность присяге. К сожалению, при выполнении боевой задачи Николай Валерьевич героически погиб. Церемония прощания прошла