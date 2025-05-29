40-летнего гражданина одной из Центрально-Азиатских республик лишили свободы на три года за призывы к терроризму и оправдание деятельности одной из террористических организаций . Мужчина

40-летнего гражданина одной из Центрально-Азиатских республик лишили свободы на три года за призывы к терроризму и оправдание деятельности одной из террористических организаций . Мужчина делал это в чате в телеграмме в декабре прошлого года, рассказали в пресс-службе ФСБ области. Из пресс-релиза ФСБ Владимирской области Установлено, что в декабре 2024 года фигурант в публичном чате иностранного