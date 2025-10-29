Количество филиалов МФО постепенно снижается.

Микрофинансовые организации (МФО) во Владимирской области заметно уменьшили объемы выдачи кредитов населению и бизнесу. статистики, за первое полугодие 2025 года микрофинансисты подписали чуть более 7 тысяч кредитных соглашений на общую сумму 314 млн рублей.Количество филиалов МФО постепенно снижается: сейчас их всего 86, большинство из которых принадлежат организациям из других регионов. Местные МФО выдают значительно меньше займов, чем годом ранее: снижение составило 28%, что отражает тенденцию перехода россиян на цифровые технологии кредитования.Выдача микрокредитов юридическим лицам также сократилась: предприятия и индивидуальные предприниматели взяли в общей сложности 77 займов на сумму 198 млн рублей. Таким образом, объем заимствований компаний упал на 20%, а ИП — на 25%.Вместе с тем общий размер просроченных платежей снизился на 13%, достигнув отметки в 875 млн рублей.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .