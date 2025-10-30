В Коврове Владимирской области 41-летняя женщина обвиняется в убийстве своего знакомого.

В Коврове Владимирской области 41-летняя местная жительница обвиняется в убийстве своего знакомого. Женщина полностью отрицает свою вину, однако главными уликами против нее стали ее же собственные аудио сообщения и фотографии, найденные в мобильном телефоне. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Был грубымСледственного комитета по Владимирской области, трагедия разыгралась несколько дней назад, 24 октября. Женщина находилась в гостях у своего знакомого.Как установили следователи, поводом для преступления стала личная неприязнь, вызванная злоупотреблением мужчиной алкоголем и его грубым отношением к гостье. В порыве гнева она нанесла ему один удар ножом в грудь, оказавшийся смертельным.Сделала селфи и отправила голосовоеПосле убийства женщина, по всей видимости, не сразу осознала тяжесть содеянного. Она не стала скрываться. Даже наоборот, она записала голосовое сообщение о случившемся и отправила его родственнику.«Следствием получены объективные доказательства ее причастности к преступлению, в том числе аудиосообщение о содеянном, которое она послала родственнику, а также фотографии тела на ее мобильном телефоне», — подробности в Следственном комитете.При этом издание «» пишет, что обвиняемая сделала селфи на месте преступления, а затем сфотографировала и тело убитого. Эти снимки, наряду с аудио сообщением, стали неоспоримыми уликами, несмотря на позицию подозреваемой.Расследование продолжаетсяНа данный момент женщина вину в совершении убийства не признает и отказывается от дачи показаний. В отношении нее избрана строгая мера пресечения — заключение под стражу.Как отмечают следователи, уже проведен ряд ключевых мероприятий, включая осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Сейчас по делу назначаются и проводятся судебные экспертизы, которые должны окончательно закрепить собранные доказательства. Уголовное дело расследуется в установленном порядке.Ранее мы писали, что во Владимирской области сразу , где мотивом для жестоких преступлений стала ревность и давние обиды в личных отношениях. В Кольчугино бывшая возлюбленная чуть не убила знакомого кухонным ножом, а во Владимире мужчина зарезал сожительницу во время застолья. А в Юрьев-Польском районе произошло . Жертвами стали муж с женой, а подозреваемым оказался их 61-летний сосед, приезжавший в Шордогу на дачу. По предварительной версии, причиной трагедии стал многолетний бытовой конфликт, достигший кровавой развязки.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .