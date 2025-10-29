Это стоимость билета в одну сторону. Ретропоезд по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный – Владимир будет курсировать с 1 по 4 ноября. С железнодорожного вокзала города Владимира поезд будет

Это стоимость билета в одну сторону. Ретропоезд по маршруту Владимир – Гусь-Хрустальный – Владимир будет курсировать с 1 по 4 ноября. С железнодорожного вокзала города Владимира поезд будет отправляться в 10:00 и прибывать в Гусь-Хрустальный в 12:30. В обратном направлении поезд отправится в 15:50 и прибудет во Владимир в 16:52. Перевозка пассажиров будет осуществляться в