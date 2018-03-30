Движения в стихах и пластика. Владимирские подростки изучают науку, как стать актёром. Первая детско-юношеская театральная студия заслуженного артиста Владимира Лаптева открыла свои двери осенью прошлого года. И уже сегодня ребята демонстрируют чудеса актёрского мастерства. Чем удивляют юные таланты? На открытом уроке студии побывала Валентина Мартынова.

30.03.2018Движения в стихах и пластика. Владимирские подростки изучают науку, как стать актёром. Первая детско-юношеская театральная студия заслуженного артиста Владимира Лаптева открыла свои двери осенью прошлого года. И уже сегодня ребята демонстрируют чудеса актёрского мастерства. Чем удивляют юные таланты? На открытом уроке студии побывала Валентина Мартынова.-Практикуйтесь ежедневно, и наступит день счастливый.Науку, как вести себя на сцене, двигаться и говорить Иван постигает уже почти год. Говорит, о том, что во Владимире открывается детская театральная студия узнал случайно из объявления в школе. И сразу решил попробовать.Иван Панин: "Оказалось, что здесь очень интересно и весело. Мы здесь делаем разные необычные вещи. Бывает, с закрытыми глазами делаем разные непонятные движения. Мне педагоги очень нравятся, они добрые, хорошие, и всегда , если что-то не получается, они объясняют".Дмитрий Панин, папа Ивана: "Мне, самое главное, нравится, что мой сын идёт сюда, на занятия, с удовольствием, с интересом, с желанием. И у него даже нет мысли пропустить занятие. Я думаю, что это им пригодится в общении, в первую очередь, со сверстниками. Во-вторых, со взрослыми, с учителями, с педагогами вне студии".Сегодня ребята показывают все свои умения на открытом уроке. В зрительном зале - родители. А на сцене - чудеса сценической пластики и речи.-Карл у Клары украл кораллы. А Клара у Карла украла кларнет. Если бы Карл у Клары не крал кораллы. То Клара у Карла украла кларнет?- Нет!Елена Тюрина, педагог сценической речи: "Мы накладываем действие на речь. Чтобы всё было вместе, совокупно. Также в движении, у них есть занятия по движениям. Тоже есть движение в стихах. То есть у нас стихи в движении, а у них движение в стихах".Всего в детско-юношеской театральной студии при муниципальном центре "Клуб" сегодня занимается более 10 человек. В течение трёх лет ребята будут изучать историю театра, сценические речь и движение, вокал, хореографию и другие дисциплины. Руководит студией Владимир Лаптев, режиссёр, заслуженный артист. Он отмечает - одни ребята уже планируют поступать в театральные ВУЗы, другие занимаются ради общего развития и уверенности в жизни.Владимир Лаптев, руководитель Детско-юношеской театральной студии: "Я думаю, что всё это крайне полезно. Они лучше стали учиться. Они лучше стали общаться с людьми. Они меньше болеть стали. Да! Потому что дыхательные упражнения - то, чем они не занимались никогда".Сейчас в планах педагогов создать полноценный подростковый театр и ставить спектакли. Уже в ближайшее время юные актёры начнут готовиться к первой премьере.Метки: культура, театр, подростки, Лаптев