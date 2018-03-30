Перевернулся на ровном месте? Сегодня в районе обеда на выезде из Владимира в сторону Суздаля опрокинулся на крышу Митсубиси Паджеро. На этих кадрах видны последствия аварии. По данным Госавтоинспекции, 41-летний водитель Паджеро не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии водитель не пострадал и от медицинской помощи отказался. Судя по информации ГИБДД, пьяным он не был.

30.03.2018Перевернулся на ровном месте? Сегодня в районе обеда на выезде из Владимира в сторону Суздаля опрокинулся на крышу "Митсубиси Паджеро". На этих кадрах видны последствия аварии. По данным Госавтоинспекции, 41-летний водитель "Паджеро" не справился с управлением и вылетел в кювет. В аварии водитель не пострадал и от медицинской помощи отказался. Судя по информации ГИБДД, пьяным он не был.Михаил Маслов, инспектор регионального Управления ГИБДД: При движении в строну города Суздаль, водитель принял вправо, чтобы объехать автомобиль, осуществляющий левый поворот в разрешённом месте, однако, не справился с управлением и совершил выезд за пределы проезжей части.- Машину, видимо, занесло как раз на обочине? Он её цепанул что ли?- Возможно, да.Метки: перевернулся, дтп, авария, опрокинулся, ГИБДД