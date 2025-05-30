Издательский дом «Аргументы и факты» 15 мая представил уникальный мультимедийный проект «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое».

Издательский дом «Аргументы и факты» 15 мая представил уникальный мультимедийный проект «».В «Доме журналистов» в Санкт-Петербурге мы показали публике свою работу, посвященную восстановлению дворцовых комплексов, разрушенных гитлеровцами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Помимо этого проект «АиФ» рассказывает широкой аудитории о становлении ленинградской реставрационной школы и самоотверженной работе по возрождению памятников культуры, уничтоженных оккупантами в годы войны. Эта работа особенно важна для нашего издательского дома, отметил главный редактор «Аргументы и факты» Михаил Чкаников:«Проект рассказывает о том, что именно мы, Россия, и есть та самая цивилизованная страна. Не секрет, что петербургская культура, архитектура в городе и его окрестностях созданы в европейском духе. Но также из Европы пришло и разрушение этих дворцов. Мы привыкли считать, что "гений и злодейство две вещи несовместные". Но это не всегда так — европейская цивилизация соединила в себе и гений, и злодейство. Европейская культура подобна одеколону, кёльнской воде, созданной, чтобы маскировать нечто гораздо менее привлекательное.В нашей цивилизации культура не маскировка, это ее суть. Мы восприняли в Европе самую гуманную, самую человечную часть их цивилизации. Восстанавливая разрушенные во время войны ценности, мы показываем миру, насколько наша цивилизация гуманнее, глубже, человечнее. В проекте "Наше наследие. Сохраненное и возражденное" это убедительно отражено. Мы гордимся, что проект получился таким масштабным, гуманным и цивилизационным. Хочу выразить искреннее и глубокое восхищение всеми участниками проекта. Но, конечно, прежде всего, теми, кто создавал это наследие, и кто его сохранял и возрождал».Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол также считает проект очень актуальным:«Очень здорово, что в год 80-летнего юбилея нашей Великой Победы, одно из ведущих средств массовой информации России запустило такой проект. Особенно это важно для молодого поколения. Мы должны показывать, рассказывать, как специалисты по крупицам возрождали знаменитые пригороды. Ценой огромных усилий восстанавливали то, что были украдено и разграблено во время войны. Потому что сегодня, глядя на красивые дворцы, может создастся впечатление, что так и было. Нет, так было не всегда. Это люди, бесконечно преданные своему делу, возродили исторические комплексы и ансамбли. Вложили туда немало труда, таланта, сил и знаний, а многие из музеев-заповедников были восстановлены фактически заново. Этот труд заслуживает большого уважения, признания, что подтверждает и проект Аиф».В проекте участвуют несколько дворцовых комплексов: Большой петергофский дворец, Тверской императорский путевой дворец, Гатчинский, Павловский, Александровский и Екатерининский дворцы. Выбор на них пал неслучайно.«Разрушение великолепного ансамбля дворцов в годы Великой Отечественной войны и его возрождение — драматическая и героическая страница истории, мы до сих пор залечиваем раны войны, — подчеркнула директор Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова. — Но у всех пригородных заповедников в этом плане общая судьба. На мой взгляд, "Аргументы и факты" в год 80-летия Победы выбрали верный путь — создать единую летопись и рассказать, как спасали и возрождали бесценное наследие в знаковых дворцово-парковых комплексах. Особенно ценно, что при этом мы вспоминаем о конкретных людях, которые верили в Победу и в то, что покалеченные дворцы будут восстановлены».«Петергоф — один из музеев, который значительно пострадал во время войны, — рассказал директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков. — Нет ничего важнее сохранения памяти о людях, которые посвятили себя возрождению Петергофа, в нечеловеческих условиях восстанавливали музей, который фашисты оставили в руинах. И мы стараемся в разных форматах рассказывать об истории Петергофа: это и книги, и научные конференции, и выставки, и весенний праздник фонтанов. В том числе и такой важный проект с Аргументами и Фактами».Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск»: В начале Великой Отечественной войны из Павловска успели эвакуировать 12997 музейных предметов, что составляет 58% всей экспозиции. Ценные мраморные скульптуры были замурованы в специально оборудованном тайнике в подвале Павловского дворца, а также спрятаны в подземные укрытия на территории парка. Сделали то, что успели. Всю эту непосильную работу выполняли в основном женщины.Не была вывезена Дворцовая библиотека: из 16667 томов успели отправить лишь 177 книг. На сегодняшний день считаются похищенными и находятся в международном розыске 8715 музейных предметов и 4439 книг.Отдельная история, как наши ценности везли в глубь страны: сначала в Горький, а потом, когда стал приближаться фронт — в Новосибирск и Сарапул. Путь был долгий, и в это время сотрудники делали все, чтобы обеспечить сохранность музейных предметов.861 день Павловск был под пятой оккупантов. За это время музей пережил три грабежа, организованных рейхом — Айнзатткоманды Кюнцберга, Зондеркоманды Оперативного штаба Розенберга и Армейской службы так называемой «Военной защиты произведений искусств», которые действовали под фальшивым лозунгом спасения произведений, находящихся в прифронтовой полосе.В Павловске располагались последовательно 121 пехотная дивизия Вермахта, затем части Ваффен СС группы армии «Север», затем Пятая Горная Австрийская дивизия СС, потом Голубая дивизия (испанская). Завершил разграбление 390 пехотный полк Вермахта. Все они грабили, грабили, и грабили. Разорение Павловска, также как и дворцово-парковых комплексов Петергофа и Царского Села, были отнесены Нюрнбергским трибуналом к военным преступлениям. Эти решения не имеют срока давности и не подлежат пересмотрам.Страшная страница — это существование под оккупацией гражданского населения. И в Павловске, в Царском Селе шли повешения, расстрелы, доведения до голодной смерти, угоны в рабство — страшные преступления против человечности.Однако сейчас события того времени пытаются смягчить потомки военных преступников. Вдруг зазвучали рассказы, что немцы пытались сберечь наши ценности. Но все это спекуляции. Вот заявление рейхсмаршала Геринга, который в августе 1942 года заявил на конференции рейхскоммисаров оккупированных территорий: «Я намерен именно грабить!»Мы уверены, что этот проект дает всем нам еще одну возможность еще раз открыто заявить, что происходило в те страшные годы на самом деле.«Реставрация наших пригородных ансамблей продолжается до сих пор и когда она будет завершена окончательно, не знает, наверное, никто. Ущерб сложно подсчитать, ведь если мы говорил о Ленинграде — то здесь, по сути, не было не пострадавших памятников. Вот только одна цифра. В сентябре 1942-го года из 300 зданий, которые находились под охраной, 200 получили тяжелые повреждения. У пригородов своя судьба. Они дважды стали местом тяжелых боев: сначала при вторжении немцев, затем — при наступлении наших войск. А памятники, например, на Петергофской дороге и в Красном селе, находились, по сути, на линии фронта. И утраты могли быть еще больше, если бы сотрудники музеев, реставраторы с первых дней и часов войны не занимались спасением памятников. И очень хорошо, что "Аиф" сегодня рассказывает об этом подвиге», — отметила советник председателя Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников Юлия Бахарева.На сайте www.aif.ru будут представлены мультимедийная интерактивная карта и виртуальные 3-D туры по дворцовым комплексам, а также архивные и актуальные фото- и видеоматериалы, документальный фильм.«Реставраторы в послевоенном Ленинграде совершили настоящий подвиг. Это были универсальные специалисты, которые, несмотря на тяжелые условия, разруху, скудное финансирование, фактическое отсутствие научной базы сумели в кратчайшие сроки начать работу по возрождению нашего наследия. Причем нужно было восстанавливать не просто отдельные здания, а целые дворцово-парковые комплексы. По сути, мы по сей день используем те основы, которые были заложены ленинградской школой реставраторов после войны. Также стоял сложный вопрос. Разрушения были колоссальные, и нужно было решать, что делать: не восстанавливать дворцы или всё же, понимая всю сложность задачи, заниматься их возрождением. Ленинградские реставраторы выбрали второй путь и сегодня мы им за это безмерно благодарны», — рассказала заместитель генерального директора по развитию Союза Реставраторов Олеся Чайникова.