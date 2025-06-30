Люди пожаловались на состояние их жилья.

Глава СК России Александр Бастрыкин проверит ситуацию, связанную с аварийными домами в Муроме. Ранее жители посёлка Фабрики имени Войкова обратились на федеральный канал, где рассказали, что в домах случались обрушения. При этом жильцов из авариных помещений так и не переселяют.По данному факту председатель Следкома России поручил завести уголовное дело по статье «Халатность». Руководителю регионального СК Артему Кулакову Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.Тем временем Ковровская городская прокуратура через суд сноса аварийных самовольных построек, которые представляют угрозу для горожан, особенно для детей.