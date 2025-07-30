Во время полета сразу нескольким людям стало плохо.

Историю спасения произошла на борту самолета, летевшего из Сочи в Иваново. В числе тех, кто оказал экстренную помощь сразу четырем пассажирам, оказался медик из Владимира – Александр Варьян, пишет .Инцидент произошел 22 июля. Во время полета сразу нескольким людям стало плохо: один мужчина потерял сознание, у другой пассажирки появились признаки инсульта, третий человек столкнулся с высоким давлением после инфаркта, и еще одной женщине стало не по себе.На этом же рейсе летела врач-кардиолог из Иваново Алла Смирнова. Она мгновенно отреагировала на ситуацию: провела осмотры, сделала необходимые инъекции, дала таблетки и постоянно контролировала артериальное давление. Александр Варьян из Владимира также активно участвовал в оказании помощи. Благодаря их слаженным и четким действиям, состояние всех удалось стабилизировать еще до посадки самолета.