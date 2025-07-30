Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Кольчугинской межрайонной проведена проверка исполнения федерального законодательства при осуществлении работ по ремонту гидротехнического сооружения на реке Пекша.Возведенное в 1977 году и принадлежащее Кольчугинскому району сооружение является самым большим водохранилищем во Владимирской области. Обследование, проведенное районной администрацией, выявило серьезный износ конструкций, включая запорные механизмы водосбросного узла. Это создавало опасность затопления близлежащих населенных пунктов в случае возникновения аварийной ситуации.Для устранения угрозы в апреле текущего года был заключен контракт между МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» и ООО «БетонСтройТехнология» на капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Стоимость работ составила более 36 миллионов рублей, срок окончания – 15 июля 2025 года.Однако, в установленный срок подрядчик не выполнил условия контракта.Планируемое временное снижение уровня воды в водохранилище для проведения части ремонтных работ может нанести ущерб водным биологическим ресурсам.После проверки, межрайонный прокурор потребовал от генерального директора ООО «БетонСтройТехнология» немедленно активизировать работы и завершить капитальный ремонт.Также, главе администрации Кольчугинского района было внесено представление в связи с недостаточным контролем за деятельностью подрядной организации.Прокуратура взяла под контроль фактическое завершение ремонтных работ.