Это будет делать только действующий мэр.

Согласно новому федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», принятый Госдумой в начале марта и подписанный президентом 20 числа, жители Владимира больше не смогут избирать главу города на прямых выборах. Закон вступает в силу через 90 дней.В соответствии с положениями нового документа, глава муниципального образования, в состав которого входит административный центр региона, будет избираться представительным органом из числа кандидатов, предложенных высшим должностным лицом субъекта.Это означает, что владимирцы не смогут вернуть прямые выборы мэра, как это было до 2005 года. С тех пор мэра назначают по конкурсу, и текущий мэр Дмитрий Наумов не отчитывается перед населением в ходе всенародного голосования.